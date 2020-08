Sanofi acquistare Principia Biopharma. Scacco matto sul mercato farmaceutico

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi è pronta ad acquistare la statunitense Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari. Principia Biopharma Inc. è una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di trattamenti per malattie immuno-mediate, L'accordo è definitivo e prevede l'acquisizione da parte di Sanofi di tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 l'una in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dolalri. I Consigli di amministrazione di Sanofi e Principia hanno approvato la transazione all'unanimità.