Fase 3: UniCredit con Incontra Assicurazioni per la prevenzione

Continua il supporto dei clienti anche in questa seconda fase dell'emergenza generata dalla pandemia di Covid 19: UniCredit e Incontra Assicurazioni, compagnia del gruppo Unipol, lanciano nuove iniziative rivolte sia agli assicurati della polizza UniCredit My Care Salute, la soluzione assicurativa proposta da Incontra Assicurazioni e distribuita da UniCredit, sia a tutti i clienti UniCredit. Nel dettaglio e' stata estesa, fino al 30 giugno del prossimo anno, la copertura a test sierologici e tamponi Covid 19 per tutti gli assicurati con UniCredit My Care Salute ed e' prevista la possibilita' di accesso a video consulto specialistico per tutti i clienti UniCredit. Questa iniziativa sara' valida fino a fine dicembre.