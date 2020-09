Fca, ecco il piano Maserati: 16 modelli entro il 2024

Il piano Maserati - presentato a Modena - prevede, entro il 2024, 16 lanci di modelli, di cui 3 completamente nuovi. In questi 4 anni andranno a coprire il 90% del mercato della casa del Tridente. Come riporta l’Ansa, nel 2025 i suv rappresenteranno il 70% delle vetture vendute da Maserati, il 40% in piu' del 2019. Le berline soprattutto sportive saranno il 15%, in crescita del 52%, le sport car il 5% (-8%) e le berline a passo lungo il 10% (in calo a causa delle minori richieste dal mercato cinese).

Nel 2020 è stata lanciata la Ghibli ibrida, c'e' stata l'espansione della gamma Trofeo, il restyling dei modelli Ghibli. Sempre come riferisce l’Ansa, quattroporte e Levante, sono stati aperti gli ordini della nuova sportiva Mc20, appena presentata. Nel 2021, oltre all'arrivo della Mc20, iniziera' la produzione del Grecale e della versione ibrida del Levante. Nel 2022 sono attesi la versione elettrica della Mc20, lo spider Mc20, le nuove Granturismo e Gran Cabrio, endotermiche ed elettriche, il Grecale elettrico. Nel 2023 arriveranno le nuove generazioni della Quattroporte e del Levante, anche elettriche, il programma di elettrificazione delle vetture full elettriche di Maserati si chiamerà Folgore.