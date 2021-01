Economia

Martedì, 5 gennaio 2021 - 09:35:00 Fca corre in Borsa dopo il via libera a Stellantis Fca viaggia forte in Borsa a +1,21% dopo ok assemblee a fusione con Psa

Fca sale in Borsa all'indomani del via libera dell'assemblea dei soci alla fusione con Psa. Il titolo di Fca va su dell'1,3% a 15,06 euro. Il listino principale di Piazza Affari sta invece attorno parita' (-0,04%). A Parigi Psa guadagna l'1% a 22,98 euro. Tornando alla borsa italiana rispetto alle prime battute di contrattazioni accelerano i petroliferi (Eni +1,12%), sempre in calo le banche, con Intesa che perde l'1,2%. Deboli Inwit (-1,49%) ed Hera (-1,44%).