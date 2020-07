Fca, perquisizioni a Torino della Gdf. La Procura tedesca indaga sui motori

Perquisizioni in tre sedi torinesi di Fiat-Chrysler che hanno coinvolto anche alcuni uffici della controllata Cnh nell'ambito dell'inchiesta tedesca sul Dieselgate. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Torino ha dato corso ad alcune perquisizioni nei confronti di società del gruppo Fca sulla ipotesi investigativa di frode in commercio di avere installato su alcuni modelli di veicoli dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione europea, in quanto in condizioni reali di guida le emissioni inquinanti sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione, e non consentite.

Tale attività è condotta in accordo con la Procura di Francoforte, che sta indagando per analoga ipotesi di truffa sul mercato tedesco. Il coordinamento internazionale dell'operazione, che coinvolge anche la Svizzera, è stato possibile per la fattiva collaborazione di EuroJust.

Una notizia che si è fatta immediatamente sentire in Borsa, mettendo in ombra anche l'annuncio di questa mattina sull'ampliamento della partnership in ambito di tecnologie per la guida autonoma con Waymo. I titoli Fca, che erano partiti in rialzo, segnano un calo dell'1,5%, attestandosi a 9,1 euro. I magistrati tedeschi hanno fatto sapere che l'oggetto dell'indagine sono i motori della cosiddetta Family B. Si tratta del 1.3 Multijet, 1.6 Multijet e 2.0 Multijet omologati Euro 5 ed Euro 6, utilizzati sui veicoli Alfa Romeo, Fiat e Jeep.

L'indagine, coinvolge anche i motori Light Duty/Heavy Duty: 110 Multijet F1AE3481G, 115 Multijet 250A1000, 150 Multijet F1AE3481D e 180 Multijet F1CE3481E. Questi motori che sarebbero dotati di un dispositivo non consentito, sono utilizzati sia Fiat che da Iveco. In Germania sono interessati oltre 200.000 veicoli, tra cui un gran numero di veicoli con carrozzerie speciali, come i camper, ha aggiunto la procura. Gli investigatori provenienti da Germania, Italia e Svizzera hanno perquisito 10 sedi del gruppo in Germania nelle regioni del Baden-Württemberg e dell'Assia, nonche' in Piemonte e nel Canton Turgovia in Svizzera.

Questa mattina, invece, la societa' italo-americana aveva reso noto di aver fatto un passo in avanti nell'alleanza per la guida autonoma con Waymo, che lavorerà n esclusiva con Fca come partner privilegiato allo sviluppo e sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo Via. L'obiettivo iniziale delle due societa' sara' l'integrazione della tecnologia Waymo Driver nel Ram ProMaster, una piattaforma altamente configurabile che permettera' di accedere ad una vasta gamma di clienti commerciali a livello globale.