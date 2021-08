Fed, Powell incassa la riconferma per il 2° mandato. Nuovo ticket con Brainard

CHE COS'E' IL FORUM AMERICANO DI JACKSON HOLE/ Il forum è organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City dal 1978 a Jackson Hole, una valle nello Stato dello Wyoming, famosa, oltre che per il simposio, per i suoi impianti sciistici. Il meeting riunisce - per il secondo anno in forma virtuale anti-pandemia - banchieri centrali di tutto il mondo (per la Bce ci sarà Christine Lagarde), membri del Federal Reserve System, esponenti di grandi organizzazioni finanziarie, accademici, giornalisti e autorità politiche statunitensi. Ogni anno il simposio ha un tema. Quello di quest’anno è “Macroeconomic Policy in an Uneven Economy” ovvero le politiche macroeconomiche in un’economia squilibrata. I temi degli ultimi due anni erano: nel 2020 “navigare il prossimo decennio, implicazioni per la politica monetaria” e nel 2019 “sfide per la politica monetaria”. Dal 2007 al 2012, il discorso del “padrone di casa” - allora era Ben Bernanke - fu sempre l’occasione per importanti annunci di politica monetaria. Nel 2010, in particolare, lanciò il secondo quantitative easing, nel 2012 il terzo.