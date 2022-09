Fed sempre più falco: "Lotteremo contro l'inflazione finché sarà necessario"

Per allentare la pressione sui prezzi, la Fed sta alzando gradualmente i tassi chiave al fine di frenare i consumi

La Fed è sempre più "falco": l'istituto, nella manovra per cercare di rallentare l'inflazione negli Stati Uniti, continuerà ad inasprire la propria politica monetaria finchè sarà necessario. Lo ha ribadito il vicepresidente dell'istituto, Lael Brainard. La Fed rimarra' in questo processo "per tutto il tempo necessario per ridurre l'inflazione", ha affermato il membro del board in un discorso al Clearing House and Bank Policy Institute di New York.

L'inflazione e' rallentata a luglio negli Stati Uniti, dopo aver toccato il massimo da 40 anni a giugno. Rimane comunque molto alta, all'8,5% secondo l'indice Cpi - su cui sono indicizzate, tra l'altro, le pensioni - e al 6,3% secondo l'indice Pce, seguito dalla Fed. Questo rallentamento "e' gradito, ma serviranno diversi mesi di bassa inflazione per essere fiduciosi che l'inflazione stia rallentando verso il 2%", l'obiettivo della Fed, ritenuto salutare per l'economia. Per allentare la pressione sui prezzi, la Fed sta alzando gradualmente i tassi chiave al fine di frenare i consumi.

Ci sono stati quattro rialzi da marzo e i tassi ora sono compresi tra il 2,25 e il 2,50%. Un ulteriore rialzo sara' proposto il 21 settembre, alla prossima riunione del Comitato di politica monetaria (Fomc), l'organo decisionale della banca centrale. "Finora, abbiamo rapidamente innalzato i tassi ufficiali al picco del ciclo precedente e dovranno aumentare ulteriormente", ha affermato Lael Brainard.

"La politica monetaria dovra' essere restrittiva per un po' per dare la certezza che l'inflazione si sta avvicinando all'obiettivo", ha aggiunto il numero due della potente istituzione. "Sebbene la linea d'azione precisa dipenda da come si evolvono le prospettive, sono fiduciosa che raggiungeremo un ritorno all'inflazione del 2%", ha affermato.

Tuttavia, Lael Brainard ha avvertito che "potrebbe volerci del tempo prima che il pieno effetto di queste condizioni finanziarie piu' restrittive si faccia sentire nell'economia", e che "il processo di disinflazione in patria dovra' essere rafforzato da una domanda piu' debole e da un inasprimento molti altri paesi". I membro del board ha anche messo in guardia contro i "rischi legati a un eccessivo inasprimento" delle condizioni monetarie, ma anche al contrario sull'importanza di "evitare il rischio di fermarsi troppo presto".

La presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, aveva indicato all'inizio della giornata di ritenere necessario in questa fase aumentare i tassi chiave appena al di sopra del 4% all'inizio dell'anno prossimo, "e mantenerli a questo livello".

E ha nuovamente indicato che non prevede un taglio dei tassi nel 2023. Questo componente del Fomc, che ha diritto di voto a rotazione nel 2023, ritiene tuttavia che non sara' "appropriato" attendere che l'inflazione scenda al 2% per smettere di aumentare i tassi.