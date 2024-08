Felce Azzurra, morto Mario Paglieri: ecco chi era l'uomo del bagnoschiuma e "naso" dell'azienda

Morto Mario Paglieri, storico "naso" dell'azienda di famiglia

È venuto a mancare all’età di 91 anni Mario Paglieri, rinomato profumiere e imprenditore, erede della storica azienda di profumi fondata nel 1876 ad Alessandria. Il suo nome è strettamente legato al celebre brand Felce Azzurra, che ha celebrato il suo centenario nel 2023.

Mario Paglieri, erede della storica azienda di profumi, fondata nel capoluogo di provincia nel 1876 da anni combatteva contro una malattia. Laureato in chimica a Genova e specializzato in profumeria a Ginevra, è stato da sempre il “naso” della famiglia Paglieri, contribuendo notevolmente alla fama internazionale dell’azienda. La sua carriera è iniziata negli anni '50 e si è conclusa nel 2020. Oltre al suo lavoro, era appassionato delle opere di Gabriele D’Annunzio, interesse che aveva ereditato dal padre Lodovico. Questa passione lo ha anche portato a collezionare migliaia di documenti, manoscritti e carteggi, recentemente acquisiti dal Vittoriale degli Italiani e collocati in una sala intitolata a lui.

Mario Paglieri lascia la figlia Debora, attuale co-Ceo dell’azienda. I funerali si terranno martedì 6 agosto alle 14:45 nella cattedrale di Alessandria, con il rosario previsto per la sera di lunedì 5 agosto alle 19.