Felce Azzurra: un francobollo per i suoi cent'anni

Felce Azzurra presenta un francobollo dedicato al centenario

Si è tenuta, presso la Biblioteca del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia per l’emissione del francobollo ordinario dedicato ai cent’anni di Felce Azzurra e appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Dopo un confronto sul Made in Italy e le eccellenze italiane, la presentazione ha lasciato spazio al momento dell’annullo e dei festeggiamenti. Alla presenza dei CO-CEO di Paglieri Debora Paglieri, Fabio Rossello e Lodovico Paglieri, del Presidente non esecutivo Aldo Paglieri e del Board Director Ginevra Rossello Paglieri, insieme al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Bergamotto Fausta, Giovanni Machetti, Responsabile filatelia di Poste Italiane e Massimo Masullo, Responsabile della Zecca di Stato.

Riprodotto in 270.000 esemplari, il francobollo ha come protagonista l’iconica bambina del talco Felce Azzurra dei manifesti pubblicitari degli Anni ‘50, opera dell’artista italiano Gino Boccasile e reinterpretata in occasione dei cent’anni del celebre marchio italiano.

Debora Paglieri, CO-CEO di Paglieri, ha commentato: "Se penso all’importanza di questo riconoscimento, simbolo del fatto che con il nostro marchio siamo riusciti a fare la storia, non posso far altro che essere orgogliosa di tutto quello che Paglieri ha realizzato. Felce Azzurra ha fatto e fa parte della storia della comunicazione italiana e del costume del nostro Paese. I caroselli e gli spot televisivi con personaggi come Alberto Lupo, il Quartetto Cetra, Sandra Mondaini e Gianni Morandi contribuirono a far entrare nelle case degli italiani i nostri prodotti".