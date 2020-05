Ferragamo corre in Borsa. Bene ritorno dell'ex ad Norsa e nuova governance

Ferragamo in gran spolvero a Piazza Affari dove poco dopo le 9.30 guadagna l'11% a quota 12,45v uero per azione. Ieri la societa' ha annunciato il ritorno di Michele Norsa: il manager, Ad del gruppo fra il 2006 e il 2016, rientrera' nel gruppo come vicepresidente esecutivo. Inoltre, Il cda ha definito un nuovo assetto di governance, con l'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria impegnata nel ruolo di guida e indirizzo strategico dell'azienda e la gestione affidata interamente a figure manageriali. Per far posto a Norsa nel board si e' dimesso Giacomo (James) Ferragamo; al manager sono stati conferiti i poteri esecutivi in precedenza esercitati dal presidente Ferruccio Ferragamo; il nuovo incarico partira' da domani e fino alla prossima assemblea, e il vicepresidente lavorera' in coordinamento con l'Ad Micaela le Divelec Lemmi per l'attuazione dei programmi e dei piani di sviluppo del gruppo.