Ferragamo, contatti per vendere il 20%. Il presidente smentisce. Titolo boom

Seduta sugli scudi per Salvatore Ferragamo a Piazza Affari, con il titolo della maison fiorentina che ha preso il volo dopo che l'agenzia Reuters ha riferito di sondaggi della famiglia presso gli investitori in vista della possibile cessione di una quota di minoranza nel gruppo del lusso. Il titolo, che in corso di seduta ha registrato un rialzo superiore al 10%, ha chiuso in progresso dell'8,73% a 13,58 euro.

A frenare gli acquisti non sono valse neppure le parole del presidente del gruppo Ferruccio Ferragamo, che ha smentito "categoricamente" di aver avuto "incontri o colloqui informali con investitori per cedere quote della societa'", di cui la holding di famiglia, Ferragamo Finanziaria detiene il 54,3%.

Secondo Reuters Ferragamo ha avuto contatti informali e ancora in fase embrionale con gli investitori in merito alla cessione di una quota di circa il 20% della societa', cosi' da permettere ad alcuni componenti della famiglia di monetizzare la loro partecipazione e risolvere le divergenze in merito alla direzione da imprimere al gruppo per rilanciarlo nel bel mezzo della crisi del Covid.