Ferragamo è tra le “World’s Most Sustainable Companies” 2024

Ferragamo inserito tra le "World’s Most Sustainable Companies" 2024 secondo la classifica di Statista e Time Magazine

Ferragamo, uno dei principali operatori del settore del lusso che continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con creatività, innovazione e approccio sostenibile, è stato incluso tra le World’s Most Sustainable Companies, la lista delle aziende più sostenibili a livello globale stilata da Statista e pubblicata da TIME Magazine.

La classifica World's Most Sustainable Companies 2024 premia le prime 500 aziende in più di 30 Paesi leader nella responsabilità sociale e ambientale d'impresa con una valutazione basata su oltre 20 indicatori relativi a sostenibilità, conformità agli standard internazionali di rendicontazione e impegni e obiettivi fissati in questo ambito. Ferragamo rientra tra le sole 20 aziende italiane inserite nel ranking.

L’inserimento nella classifica World's Most Sustainable Companies si aggiunge ad altri riconoscimenti ricevuti da Ferragamo nel corso del 2024, dall’ottenimento dello “Score A-” nel questionario Climate Change 2023 di CDP (Carbon Disclosure Project) all’introduzione, per il terzo anno consecutivo, nella lista redatta da Il Sole 24 Ore e Statista dei Sustainability Leader, le aziende italiane più sostenibili secondo criteri ESG. La determinazione di Ferragamo nell'intraprendere una strategia di sostenibilità integrata all'interno del proprio business model è testimoniata dai risultati ottenuti nel 2023, tra cui spiccano l’utilizzo per il 92,8% di pellami provenienti da concerie certificate Leather Working Group, l’acquisto di garanzie d’origine rinnovabile per l’82% dell’energia utilizzata, e la forte riduzione della plastica single use dal packaging dei propri prodotti.

A Marzo, Ferragamo è stata reinserita nel MIB ESG Euronext: l'indice, dedicato alle blue-chip italiane, identifica le 40 aziende quotate con le migliori pratiche ambientali, sociali, e di governance.