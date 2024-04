Ferragamo, approvato bilancio e dividendo. Confermato l'ad Marco Gobbetti

L'assemblea Ferragamo approva il bilancio 2023 e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo Spa ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 della maison fiorentina, col voto favorevole del 97,579% dei soci rappresentati in assemblea, l'87,635% dei diritti di voto totali, e la distribuzione di un dividendo lordo di 0,10 euro per ciascuna delle azioni in circolazione, con stacco della cedola il 20 maggio, record date il 21 maggio e pagamento dal 22 maggio. I soci hanno inoltre eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026: dalla lista dell'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria Spa (54,276% del capitale sociale) sono risultati eletti Leonardo Ferragamo, che è stato confermato, Angelica Visconti (vicepresidente), Giacomo Ferragamo, Niccolò Ferragamo, Sara Ferrero, Fabio Gallia, Patrizia Michela Giangualano, Marco Gobbetti, Umberto Tombari; per una lista di azionisti di minoranza, complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa dell'1,00777% del capitale sociale di Salvatore Ferragamo Spa, è stata eletta in Cda Laura Donnini.

Ferragamo: Marco Gobbetti confermato amministratore delegato

Il cda di Salvatore Ferragamo, a valle dell’assemblea degli azionisti, ha confermato la nomina di Marco Gobbetti quale amministratore delegato della società. Resterà in carica per tutta la durata dell’attuale board e quindi sino all’assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Il cda ha inoltre proceduto al conferimento dei poteri a Marco Gobbetti, confermando quelli già attribuiti nel corso del precedente mandato, anche in qualità di direttore generale.