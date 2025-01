Ferragni costretta a ridimensionarsi, chiudono i suoi uffici a Milano. Ecco dove si sposterà

Ferragni, chiudono i suoi uffici a Milano. L'influencer sposta la propria sede legale, ecco dove

Dopo la riduzione di metratura degli uffici ai civici 24-26 di via Turati a Milano, adesso per Fenice, la società fondata da Chiara Ferragni che è stata colpita dal “Pandoro gate” e di cui Claudio Calabi è stato da poco nominato amministratore unico, arriva l’addio della sede legale e con essa molto probabilmente anche la chiusura di tutti gli uffici operativi ivi situati.

Qualche giorno fa, infatti, la sede legale di Fenice s’è spostata appunto da via Turati nella vicina piazza Cavour al numero 3. E’ l’indirizzo dove già ci sono le sedi legali della Sisterhood srl (che detiene il 32,5% di Fenice) e della Tbs Crew srl sempre della Ferragni.

Fenice, che si chiama Serendipity, era in affitto in via Turati in un immobile di proprietà di Renzo Rosso. Ma è interessante sapere che al civico 3 di piazza Cavour ha sede lo studio di commercialisti denominato Simonelli Associati, fondato da Ezio Maria Simonelli, da poco eletto presidente della Lega Calcio e che ha ricoperto ruoli nei collegi sindacali di varie aziende della galassia Berlusconi.

Domiciliate presso lo studio Simonelli sono state, ad esempio, alcune società della showgirl Simona Ventura. E da oggi vi hanno sede anche tutte le società che riportano alla "influencer" Ferragni.