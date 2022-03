Ferrari Purosangue, fuori la foto del primo suv di casa Maranello

Ferrari Purosangue suv, svelata su Instagram la siluette del nuovo capolavoro di casa Maranello

State pronti, il primo suv della Ferrari sarà presentato entro la fine dell’anno. Come scrive il Daily Mail, la Ferrari ha mostrato la prima immagine ufficiale del suo modello di SUV, il primo del lussuoso marchio made in Italy, confermando che sarà presentato al pubblico per intero entro la fine dell’anno. Il nome in codice è “Purosangue”, e si tratta della prima incursione dell’azienda nel mercato dei 4x4, dove nella fascia di prezzo dai 250.000 euro in su andrà a fare concorrenza alla DBX di Aston Martin e all’Urus di Lamborghini.

La casa automobilistica di Maranello, condividendo lo scatto sui social, ha scritto: “Avete sentito le voci... e siamo lieti di confermare che sono vere (alcune). Tutto sarà rivelato entro la fine dell'anno”. L’immagine, molto scura, mostra solo la parte anteriore del veicolo in una foto.

Il design sottile del faro ricorda molto quello della supercar SF90, con luci di marcia diurna a LED posizionate all'interno di una stretta sezione della griglia superiore che copre la larghezza dell'auto. La forma del cofano è simile alla Gran Tourer Roma, anche se con un rigonfiamento allargato al centro del pannello. Ma è l'enorme griglia spalancata nella parte inferiore dell'auto - che nell'immagine sembra avere un emblema Ferrari fluttuante al suo interno - che la distingue da ogni altro modello nel suo arsenale fino ad oggi.