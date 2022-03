Ferretti archivia l'Ipo: gli yatch di lusso pronti per lo sbarco a Hong Kong

Ferretti chiude l'Ipo a 2,63 euro ad azione. Venerdì 31/03 lo sbarco alla Borsa di Hong Kong

Il leader degli yatch di lusso, controllato dai cinesi di Weichai, socio di maggioranza che possiede l'86,06% del capitale e guidato dall'imprenditore Alberto Galassi, chiude l'Ipo lanciata qualche settimana fa con un prezzo d'offerta a 2,88 dollari di Hong Kong, ovvero 2,63 euro al cambio odierno. Le negoziazioni delle azioni della società, si legge in una nota riportata da Radiocor, inizieranno sul main board della Borsa di Hong Kong domani 31 marzo.

I proventi netti dell'offerta globale che la società riceverà, dopo la detrazione delle commissioni di sottoscrizione e delle spese sostenute in relazione all'offerta, si stimano approssimativamente in 1.771,4 milioni di dollari di Hong Kong, supponendo che l'opzione di over-allotment non sia esercitata, pari a circa 206 milioni di euro, per una capitalizzazione di circa 890 milioni di euro.

I proventi netti saranno destinati all'ampliamento del portafoglio prodotti e all'ulteriore potenziamento dell'eccellenza operativa end-to-end, all'arricchimento del suo esclusivo portafoglio di servizi ausiliari e all'espansione nei settori verticali più promettenti e infine all'ulteriore sviluppo delle attività di ampliamento del brand e ad altri scopi aziendali generali. Entrando nel dettaglio, Ferretti ha offerto un totale di 83.580.000 azioni nell'offerta globale.

Le azioni, inizialmente offerte nell'ambito dell'offerta internazionale, sono state sottoscritte in eccesso e rappresentavano approssimativamente 2,06 volte il numero totale di 75.222.000 azioni inizialmente disponibili con l'offerta internazionale.

"Siamo orgogliosi che il valore di Ferretti Group, la solidità finanziaria dei nostri azionisti e il lavoro del nostro team siano stati riconosciuti da un simile numero di investitori globali. Grazie anche alla loro fiducia, continueremo a crescere con maggiore potenza e accelerazione", ha commentato Alberto Galassi, amministratore delegato e direttore esecutivo di Ferretti.

"Siamo sicuri che riusciremo a cogliere ancora più opportunità, rimanendo leader nel settore internazionale dello yachting. Ferretti Group è la più importante società europea ad aver portato a termine con successo la quotazione in Borsa negli ultimi mesi: il mercato ci ha accolto con grande entusiasmo, come uno dei simboli del lusso italiano nel mondo". Per il gruppo che produce yacht di lusso si tratta del secondo tentativo di quotazione dopo il ritiro dell'Ipo nel 2019 a Piazza Affari a causa di un prezzo che l'azienda non considerò adeguato.

