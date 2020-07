Fido, piattaforma di digital credit scoring: aumento di capitale da 1,1milioni

Fido srl, l’innovativa piattaforma di digital credit & risk scoring che si avvale dell’intelligenza artificiale, è nata dall’iniziativa di Marko Maras e Paolo Mardegan che annunciano oggi la chiusura del primo round di investimento di 1,1 milioni di euro.

L’utilizzo sempre più diffuso di internet rende disponibili molte informazioni sugli utenti che ne fanno uso, quali social network, dati sulla navigazione online, e-mail e sui device utilizzati. Queste informazioni, definite “digital footprint”, hanno un forte potere predittivo e vengono utilizzate da Fido per tracciare in maniera più efficace il profilo di rischio dei nuovi consumatori digitali.

L’aumento di capitale intende accelerare lo sviluppo tecnologico e di prodotto della startup, una piattaforma proprietaria che permette di valutare il rischio di frode e la qualità dei clienti attraverso l’analisi dei loro comportamenti online e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’operazione è stata positivamente accolta dagli investitori, ottenendo una richiesta di azioni superiore all’offerta. L’aumento di capitale ha visto il coinvolgimento di Sin&rgetica in qualità di advisor, lo studio Orrick per gli aspetti legali e Clarkson Hyde per quelli fiscali.

Hanno partecipato all’aumento di capitale investitori eccellenti come Giorgio Valaguzza di Ithaca Investments (entrato a far parte del CdA di Fido), Alessandro Fracassi di Gruppo MutuiOnline, Attilio Mazzili di Orrick, Fernando Spallanzani di Banca Privata Leasing, Giacomo Sella del Gruppo Sella, i membri di Italian Angels for Growth con Gianluca D’Agostino e Giovanni Strocchi, Champion IAG per l’investimento ed altri investitori privati.

Marko Maras, CEO e co-founder di Fido ha commentato: “Negli ultimi anni, sono cambiate sia le modalità e i canali di acquisto dei consumatori sia le tipologie dei prodotti e servizi acquistati. Per questo – ha continuato Maras – è evidente che i sistemi di valutazione del rischio tradizionali siano poco efficaci nel tracciare il profilo di rischio di alcune fasce della popolazione, in particolare dei nuovi consumatori digitali tra i 18 e i 25 anni.”

“Fido – ha concluso il CEO – nasce proprio per essere una soluzione complementare ai sistemi di valutazione del rischio tradizionali. La novità di Fido sta nell’utilizzo di fonti dati e modelli di analisi del rischio alternativi volti a profilare meglio la clientela online nel pieno rispetto della privacy.”

Paolo Mardegan, CCO e co-founder di Fido, ha aggiunto: “I mercati di riferimento di Fido varranno oltre 100 Miliardi di dollari entro il 2023 a livello globale. Le nostre soluzioni avanzate si rivolgono ad aziende 4.0 che operano nei settori fintech, e-commerce e payment.”

“Fido – ha concluso Paolo Mardegan – unisce le tecnologie più avanzate alla facilità di utilizzo in una piattaforma di profilazione della clientela consumer innovativa ma al tempo stesso semplice da utilizzare sia per le grandi aziende che per le PMI.”

Fido

Fido è un’innovativa piattaforma di digital credit & risk scoring che utilizza nuove tipologie di dati e l’intelligenza artificiale per verificare l’identità dei consumatori online e valutarne l’affidabilità. L’utilizzo sempre più diffuso di internet rende disponibili molte informazioni sugli utenti che ne fanno uso, quali social networks, dati sulla navigazione online, e-mail e sui device utilizzati.

Queste informazioni, definite “digital footprint”, hanno un forte potere predittivo e vengono utilizzate da Fido per tracciare in maniera più efficace il profilo di rischio dei nuovi consumatori digitali. Fido raccoglie queste informazioni attraverso un network di data provider (editori online e siti di e-commerce) nel pieno rispetto della privacy. I servizi di Fido sono attivabili via API o in modalità “no-code” visualizzando i dati direttamente nella Dashboard. Fido si rivolge ad organizzazioni di qualsiasi dimensione, dalle piccole start-up alle grandi aziende, per aiutarle a valutare la qualità dei clienti online in maniera semplice ed immediata.

Fido, i co-fondatori

Marko Maras e Paolo Mardegan hanno già lanciato altre iniziative digitali di successo.

Marko Maras ha fondato e venduto OneBip, ha collaborato al successo come azionista e manager dal 2014 in DigiTouch ed è stato co-founder e CEO di Audiens srl.

Paolo Mardegan è stato fondatore di DigiTouch – il più grande gruppo digitale indipendente italiano poi quotato all’AIM nel 2015 – ed – all’interno del Gruppo ha cofondato Audiens srl.