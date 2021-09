Fim-Cisl, Minacce all'ex Bentivogli: rinvenuta una lettera e 10 proiettili

"Questa mattina alle 6.40 e' stata rinvenuta, presso l'abitazione di Ancona, una lettera di minacce nei confronti di Marco Bentivogli, della sua famiglia e dei ragazzi della scorta. Ad accompagnare la lettera, 10 proiettili carichi, 5 per fucile a pallettoni 5 per pistola 7.65. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e la polizia scientifica". Lo comunica lo staff dello stesso Bentivogli - coordinatore e co-fondatore di Base Italia, gia' segretario generale della Fim Cisl - che rende noto come "L'ennesimo episodio ha determinato l'intensificazione del dispositivo di tutela assegnato alla sicurezza di Bentivogli".

"Mia figlia e mia moglie sono sotto shock, hanno minacciato anche la scorta. Speravo che non arrivassero ad Ancona", ha conclusco l'ex sindacalista.

Le minacce, secondo quanto apprende l'Adnkronos riguarderebbero la vicenda Ilva e ci sarebbero riferimenti anche ai navigator, i tutor ai quali è affidata l'individuazione di potenziali lavori per i percettori del reddito di cittadinanza.