Finanza alternativa, Italia capofila d'Ue: nel 2022 la raccolta vola a 4,1 mld

In fondo alla classifica Irlanda, Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia

Italia in testa alla classifica europea della finanza alternativa: secondo gli analisti della prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico Ener2Crowd la raccolta potrebbe arrivare a sommare 4,1 miliardi di euro. A seguire sul podio anche la Francia con 3,2 miliardi di euro di raccolta e la Germania con 2,3 miliardi. Poi ancora seguono Spagna (1,2 miliardi), Paesi Bassi (1 miliardo), Finlandia, Polonia e Svezia (0,4 miliardi), Lituania (0,3 miliardi), Irlanda, Estonia e Repubblica Ceca (0,2 miliardi) e Slovenia (0,1 miliardi).

Nella stima, basata sui dati di Statista sulle transazioni della "finanza alternativa", sono stati esclusi i Paesi extra Ue e quindi non è stato preso in considerazione il Regno Unito che, secondo Statista, totalizza una raccolta di 11 miliardi di euro (12.643 milioni di dollari).

Ener2Crowd.com ha calcolato la possibile evoluzione alla luce dell’entrata in vigore della nuova normativa dell’Unione Europea, includendo tutti gli strumenti della finanza alternativa e quindi le transazioni che riguardano il crowdfunding, l’invoice trading, i minibond, il direct lending, il private equity, il venture capital, il private debt e le initial coin offerings (ICOs).

"Grazie alle nuove regole uguali per tutti i Paesi dell’Ue, le piattaforme italiane potranno lavorare su più mercati contemporaneamente e crescere di più rispetto a quelle di altri Paesi. L’Italia, infatti, maggiormente pronta a cogliere la sfida poiché il regolamento europeo deriva proprio da quello italiano e trae fortemente ispirazione dall’esperienza del nostro Paese, da sempre culla del diritto", spiega Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com.

In questo nuovo contesto normativo, l’Italia è tra i Paesi maggiormente pronti al cambiamento. "Ma se da un lato le nuove regole offrono una maggiore possibilità di espansione del business, non meno rilevante è la maggiore tutela offerta ai risparmiatori", aggiunge Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della finanza alternativa verde.

"Ma ci preme anche sottolineare come la burocrazia derivante dalle leggi italiane possa essere un freno allo sviluppo degli operatori nazionali", mette in evidenza Giorgio Mottironi. "In Italia i rendimenti provenienti dagli investimenti tramite portali di lending crowdfunding, quando questi sono “agenti di un istituto di pagamento” —e quindi nella maggioranza dei casi— vanno tassati in base all’aliquota irpef della persona e tramite una complicata procedura che vede le aziende che ricevono il prestito agire da sostituti di imposta in sola formula di acconto", spiega il chief analyst del GreenVestingForum.it.

All’estero, invece, questi rendimenti sono equiparati a redditi finanziari e quindi tassati al 26% tramite una semplice procedura eseguita dal portale, il quale si occupa dei versamenti per conto dei propri iscritti, come sostituto di imposta.