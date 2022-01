Il Mattarella-bis visto dalla stampa estera: tra felicitazioni e frecciatine

Mattarella: le reazioni dei media internazionali al secondo mandato

Come è stata accolta la rielezione di Sergio Mattarella da parte della stampa straniera? Dopo un periodo nel quale l’Italia aveva riguadagnato credibilità in campo internazionale, l’incertezza sul Quirinale ha certamente rimescolato le carte, ma la permanenza in carica del Capo dello Stato viene generalmente vista come un segnale confortante di continuità. Le Figaro sottolinea che questa scelta garantisce “la stabilità del binomio Mattarella-Draghi che da un anno gestisce la ripresa del Paese”, mentre il Financial Times spiega che Mattarella era l’unica figura “in grado di garantire la stabilità del fragile governo Draghi”.

"Tremenda sconfitta per la politica italiana"

Anche El Pais sottolinea la centralità del Presidente della Repubblica, definendolo “l’uomo che ha tenuto l’Italia in piedi quando era alla deriva”. Nel raccontare gli accordi che hanno portato al suo secondo mandato, però, la stessa testata è chiara nel raccontare “una tremenda sconfitta per i partiti e per la politica italiana, incapace di trovare sollievo e raggiungere nuovi accordi”. Daniele Verdu arriva a citare Ennio Flaiano, secondo il quale in Italia “la linea più corta tra due punti è l’arabesco”, aggiungendo che la convergenza su Mattarella “è anche un chiaro sintomo dello stato comatoso in cui si trova la sua classe politica. Non ci sono staffette all'altezza del compito, classe dirigente”. Piuttosto tagliente anche il commento del Guardian, secondo il quale la rielezione di Mattarella “mette fine a giornate di un farsesco processo di voto parlamentare, che ha portato alla luce profonde divisioni nella coalizione di governo”.

"Il guardrail della democrazia italiana"

Il tedesco Der TagesSpiegel sottolinea i meriti del Presidente riconfermato, il quale "ha già sopportato un tumultuoso mandato di sette anni durante i quali ha affrontato cinque diversi governi e gli effetti devastanti della pandemia di coronavirus. Oggi è apprezzato dai partiti di tutto lo spettro politico”. Inoltre, aggiunge che “In Italia, il Presidente ha funzioni prevalentemente rappresentative, ma in tempi di crisi politica può esercitare una grande influenza: sciogliere il parlamento, nominare il nuovo primo ministro o negare mandati a fragili coalizioni”. Una visione condivisa anche dalla BBC e dal New York Times, che descrive Mattarella come “il guardrail della democrazia italiana”, in un periodo nel quale il Paese “ha ondeggiato selvaggiamente da sinistra a destra”.

"Habemus Papam"

France 24 cita l’annuncio "Habemus Papam", che un senatore avrebbe usato per sottolineare l’uscita dall’impasse, convincendo Mattarella a cambiare idea sulla sua ferma contrarierà al secondo mandato, un elemento al quale tutti i media internazionali ovviamente danno ampio rilievo. Inoltre si cita il tweet di Emmanuel Macron che, oltre a complimentarsi con “Sergio” per la rielezione, commenta “sapevo di poter contare sul tuo impegno per vivere l'amicizia tra i nostri paesi, così come questa Unione Europea, forte e spero che stiamo costruendo”.

