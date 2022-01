Quirinale, Mattarella ottiene la libera uscita. Nel weekend a casa ai Parioli

Quirinale, Mattarella ottiene almeno il fine settimana ai Parioli

Alla fine il trasferimento a Palermo non c'è stato. Sergio Mattarella sarà costretto a restare a Roma. Ufficialmente per altri sette anni, anche se non è dato sapere se magari durante il suo secondo mandato possa decidere di fare un passo indietro come già fatto a suo tempo da Giorgio Napolitano. A ogni modo, almeno una cosa il presidente della Repubblica la ottiene: quella che il Messaggero chiama "libera uscita" durante il weekend.

Sì, perché Mattarella vorrebbe almeno godersi il più possibile la casa di via Lutezia numero 2, quartiere Parioli, dove il capo dello Stato ha preso casa in affitto. L'intenzione di Mattarella, visto che la pensione non gli è stata concessa con suo sommo disappunto, sarebbe appunto quella di trascorrere almeno i fine settimana nella casa ai Parioli.

LEGGI ANCHE:

Quirinale, Mattarella rieletto. Chi vince e chi perde tra i leader. Pagelle

Mattarella e quelle intercettazioni imbarazzanti sul fratello Nino

Hitler, Draghi e la vignetta dello scandalo