Mattarella e quelle intercettazioni imbarazzanti sul fratello Nino

La pensione del fratello di Mattarella su un conto maltese

Proprio mentre sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, spunta un'inchiesta fin qui tenuta segreta che riguarda il fratello maggiore di Sergio Mattarella, Antonino. La Procura è arrivata al suo nome attraverso delle intercettazioni telefoniche su una vicenda di pensioni e di Inps. Presunte mazzette e soldi passati sottobanco da parte di un ex dirigente della sede pensionistica di Bergamo. Gli inquirenti - si legge sulla Verità - ascoltando le telefonate di Angelo D'Ambrosio, il manager in questione, si sono imbattutti in un nome pronunciato che gli ha fatti sobbalzare sulla sedia.

Nelle conversazioni fatte - prosegue la Verità - è stato pronunciato il nome di Antonino Mattarella, D'Ambrosio e un suo collaboratore parlano di una problema da risolvere inerente l'accredito della pensione di costui su un conto corrente maltese. "Antonino Mattarella - riporta l'intercettazione - la fa versare a Malta la pensione anche se risiede in Italia, è un conto numerico e non nominativo per cui l'Inps ha dato l'ok. Però quando arriva lì è tutto corretto ma poi il nome non combacia col codice alfanumerico". L'avvocato siciliano si difende: "Non ho mai chiesto nulla e ho tutto in regola".

