Venezia, Fiorello e la litigata per l'ascensore nella riunione di condominio

Venezia, litigata fantozziana in un palazzo del quattrocento

Volano gli stracci in una riunione di condominio a Venezia, ma tra gli interessati c'è un vip, Rosario Fiorello. Lo showman si schiera a favore del progetto per inserire un ascensore in un palazzo in Ca' Granda con affaccio sul Canal Grande. E' il caos. Condomini contro, con decisioni dell’assemblea impugnate dall’avvocato e rapporti tra dirimpettai a dir poco gelidi. Nodo del contendere, - si legge sul Corriere della Sera - un ascensore da realizzare nella corte del palazzo. Che le assemblee tra vicini di casa possano trasformarsi in un incubo, con le famiglie schierate le une contro le altre non è una novità. Ma quando il condominio in questione non è un palazzone di periferia, ma Ca’ Bernardo, immobile quattrocentesco con affaccio sul Canal Grande a Venezia, e tra gli inquilini c’è lo showman Rosario Fiorello in persona, l’affaire ascensore assume tutt’altri contorni.

Da tempo, - prosegue il Corriere - chi vive al secondo piano avanza la proposta di realizzare un ascensore: c’è una signora in carrozzina e il meraviglioso edificio gotico per lei è una trappola tra scale, gradini e dislivelli. Così all’ultima riunione di condominio la scorsa settimana è stato presentato il progetto. «È impensabile realizzare un manufatto del genere in un cortile come il nostro, da tutelare per il suo pregio artistico e culturale non da deturpare con un intervento del genere», la posizione di Gaby Wagner, ex modella, designer e fotografa che con il marito, l’avvocato Jean Marie de Gueldre, occupa un’ala di quel palazzo". Fiorello non condivide: "L'ascensore serve, si deve fare".

