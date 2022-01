Fi, Berlusconi soffrirebbe di un'infezione. In ospedale non solo per controlli

Fi, Berlusconi al San Raffaele: non vuole vedere quasi nessuno

Mentre alla Camera va in scena la terza giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica, uno dei principali candidati fino a pochi giorni fa per prendere il posto di Sergio Mattarella è ricoverato in ospedale e non solo per semplici controlli. Silvio Berlusconi, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - soffrirebbe anche di un’infezione, ma le sue condizioni non sono considerate gravi: "Sta abbastanza bene", dice chi gli sta vicino. Il leader di Forza Italia viene descritto da chi gli sta vicino come un uomo triste, depresso, che alterna rabbia a scoramento, a pochissimi risponde al telefono e pochissimi vuole incontrare. La sua degenza è ancora obbligata e non si sa per quanto tempo. Ma sicuramente è l’umore ad essere dei peggiori.

Una chiamata che ieri ha certamente fatto - prosegue il Corriere - è stata ad Antonio Tajani, che gli ha illustrato lo stato della situazione per l'elezione del Capo dello Stato nei particolari dopo infiniti colloqui e incontri, nessuno finora neanche vagamente risolutivo. E a lui avrebbe detto, o comunque questo ha riferito il coordinatore azzurro agli alleati durante il vertice del centrodestra, che ci terrebbe ad avere un presidente espressione di Forza Italia. I nomi sono due: quello dello stesso Tajani, che sembra la sua prima scelta. E quello di Maria Elisabetta Casellati: "Noi abbiamo figure all’altezza di questo ruolo, autorevolissime", ha voluto che si riferisse al vertice per suo conto.

