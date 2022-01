Quirinale 2022, diretta delle votazioni e tutte le ultime notizie: giorno 2

Quirinale 2022, le votazioni del secondo giorno in diretta su Affari: tutte le ultime notizie

Segui su Affaritaliani.it tutte le ultimissime notizie e la diretta del voto per il prossimo inquilino del Quirinale.

Quirinale, Rosato: tra giovedì e venerdì avremo presidente 10.09

"Sono fiducioso che tra giovedì e venerdì il presidente della Repubblica venga eletto", "l'asso nella manica di Salvini? Se fa la scelta di un candidato che allarga, che costruisce, possiamo votarlo, non possiamo costruire una spaccatura nel Parlamento con questa maggioranza di governo". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato intervistato ad Agorà su Rai 3.

Quirinale: Ciriani, noi piu' leali a Draghi di sua maggioranza 09.45

Fratelli d'Italia chiede "una cosa chiarissima: il ritorno alle urne al piu' presto possibile". A ribadirlo in un'intervista al Messaggero e' Luca Ciriani, capogruppo al Senato del partito di Giorgia Meloni, commentando il primo giorno di votazioni per il Quirinale. Di Mario Draghi come candidato "non e' in discussione la persona", afferma Ciriani, "ma pare evidente che negli ultimi tempi il governo Draghi abbia perso lucidita'". Il senatore pone l'accento su una situazione "paradossale: le sue stesse forze di maggioranza, ma anche molti giornali, ne hanno fatto un monumento e ora gli stanno minando la strada per il Quirinale”.

Quirinale, Renzi: Salvini ha asso ma può fare la fine di Bersani 09.07

"Quello che ha l'asso in mano e deve scegliere quando calarlo si chiama Matteo Salvini e ha quattro ipotesi: insistere sul nome di centrodestra ma se non passa fa la fine di Bersani, la seconda è cercare un nome fuori dal giro, nella società civile, la terza ipotesi è che lui riesca a fare un accordo con i gialloverdi, cioè con Conte, su un nome, la quarta è trovare un sistema di usato sicuro... In questo scenario Salvini non ha deciso che fare ma il mio suggerimento è che prevalga la politica, se vanno alla ricerca di effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in diretta su Radio Leopolda, a proposito delle trattative sul Quirinale.

Quirinale, alle 10 Salvini vede parlamentari e delegati della Lega 09:04

A poche ore dalla seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini vedrà i gruppi parlamentari e i delegati regionali del partito a partire dalle 10.