Quirinale elezioni 2022, il voto in diretta: tutte le ultime notizie

Quirinale 2022/ Elezioni del Capo dello Stato: tutte le ultime notizie

QUIRINALE, LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI.IT ANGELO MARIA PERRINO: Per uscire dall'impasse, Draghi al Quirinale e Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi

Quirinale 2022/ La diretta minuto per minuto

Quirinale: Meloni, Salvini-Letta? Bene che ci si parli 17.49

"E' bene che ci si parli". Cosi' Giorgia Meloni, leader di Fdi, risponde in transatlantico a chi le chiede cosa pensi dell'incontro positivo tra Matteo Salvini ed Enrico Letta.

Quirinale: M5S, con Salvini sintonia su rafforzare confronto 17.49

Nell'incontro tra il leder M5s Giuseppe Conte e il segretario della Lega Matteo Salvini c'e' stata totale sintonia sulla necessita' di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al piu' presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese. E' quanto si apprende da fonti M5s.

Quirinale: in corso incontro Salvini-Conte 17.09

E' in corso alla Camera un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo rende noto la Lega.

Quirinale: Lega-Pd, incontro Salvini-Letta apre dialogo 16.57

"Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si e' aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani". Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico.

Quirinale, incontro Conte-Tajani alla Cameran 16.25

E' in corso al gruppo M5S alla Camera, in sala Tatarella, un incontro tra il leader M5S Giuseppe Conte e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Quirinale: Marcucci (Pd), Casini può unir 16.24

“Spero in un accordo entro giovedì. L’Italia non ha superato l’emergenza per questo Draghi dovrebbe restare a Chigi. Casini? È certamente una figura che ha le caratteristiche per unire”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci ai microfoni di Radio Radicale.

Quirinale: 'no vax' Cunial bloccata a ingresso Camera 16.24

Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, e' stata fermata dagli assistenti parlamentari all'ingresso di via della Missione, la strada che costeggia Montecitorio. L'ex parlamentare del Movimento 5 stelle non puo' partecipare alla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica perche' non e' in possesso del green pass semplice, indispensabile per entrare alla Camera. Non potra' votare neppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera.

Quirinale: conclusa seconda chiama senatori, seduta sospesa 16.22

Si e' conclusa anche la seconda 'chiama' dei senatori. Il presidente Roberto Fico ha quindi sospeso la seduta per 10 minuti. Si procedera', alla ripresa, con la prima 'chiama' dei deputati. Secondo quanto si apprende, le operazioni di voto fanno registrare un anticipo appunto di una decina di minuti rispetto alla tabella di marcia prevista. Poiche' sono stati stabiliti dei tempi specifici degli 'scaglioni' di 50 grandi elettori per volta, con relativo orario di ingresso in Aula, e' stata necessaria una breve sospensione.

Quirinale: Renzi, come vedo il bis di Mattarella? Non lo vedo 16.18

"Come vedo bis di Mattarella? Non lo vedo". Lo ha detto Matteo Renzi interpellato dai cronisti a Mintecitorio.

Quirinale, Segre: non mi piace 'bianca', oggi voterò un nome 14.58

"Non mi piace votare scheda bianca, sarebbe come far decidere agli altri. Credo che voterò già da oggi. Non so ancora per chi, ho mille idee ma nessuna certezza, mi farò venire un'illuminazione". Così la senatrice a vita, Liliana Segre, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, mentre sta per iniziare la prima votazione per il presidente della Repubblica.

Il voto della Segre - video

Quirinale: incontro Salvini-Meloni alla Camera 15.46

Incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni negli uffici della Camera.

Quirinale, Bossi: arriverà un nome condiviso. Draghi? può uscire alla fine 15.44

"Alla fine si troverà un nome condiviso, il nome giusto non è ancora venuto fuori". Lo dice Umberto Bossi parlando con i giornalisti alla Camera riferendosi all'elezione del presidente della Repubblica. Alla domanda dei cronisti sulle possibilità di Mario Draghi, Bossi ha risposto che il premier "è un nome che può uscire alla fine". "La situazione va risolta e dato che deve essere risolta la risolveranno", ha concluso l'ex leader leghista

Quirinale, incontro di Draghi con Salvini in mattinata 14.22



Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto apprende l'Ansa, ha incontrato stamattina il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sul faccia a faccia, rispondono: "No comment".



Quirinale: iniziata riunione Lega con Salvini 14.12

Alla Camera e' iniziata una riunione della Lega. Presenti, tra gli altri, Matteo Salvini e i capigruppo.

Quirinale, Forza Italia voterà scheda bianca al primo turno 14.11

Forza Italia voterà scheda bianca al primo scrutinio. Lo avrebbe annunciato Antonio Tajani, numero due del partito azzurro alla riunione dei grandi elettori di Forza Italia.

Quirinale: FI, non poniamo veti ma non vogliamo veti 14.05

"Non poniamo veti ma non vogliamo veti". Questa - secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - la posizione di FI sull'elezione del presidente della Repubblica. Il coordinatore azzurro Tajani, all'assemblea dei grandi elettori di FI, ha annunciato ufficialmente che alla prima votazione l'indicazione e' di optare per la scheda bianca.

Quirinale, Camera convocata per domani per proclamazione deputato subentrante (Stella Sessa) 14.05

La Camera dei deputati è convocata martedì 25 gennaio 2022 alle ore 12 per Comunicazioni del Presidente: proclamazione di un deputato subentrante. Si tratta dell'azzurra Stella Sessa che prenderà il posto di deputato Vincenzo Fasano, deceduto ieri per una grave malattia.

Quirinale, Conte: "Responsabilita'. Governo non si puo' fermare" 13.35



"Sul Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilita', ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famiglie e imprese che hanno urgenze impellenti: l'azione del Governo non si puo' fermare. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica. C'e' ancora molto da fare". Lo scrive, su Twitter, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

Quirinale, Calenda: stop tatticismi, votiamo Cartabia da subito 12.01

"Non e' possibile andare avanti con tatticismi e schede bianche. Voteremo da subito Marta Cartabia e invitiamo grandi elettori e grandi elettrici a fare lo stesso. Basta trovare sempre una scusa per non votare una donna, anche quando ha il profilo perfetto". Lo conferma in un post il leader di Azione, Carlo Calenda.

Fico leggerà anche nome se cognome "non inequivocabile" 10.48

Nello spoglio delle schede, il presidente della Camera dara' lettura del solo cognome ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui e' attribuito il voto. Procedera' a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. E' quanto viene spiegato al termine degli Uffici di presidenza di Camera e Senato sulle modalita' di spoglio delle schede da parte del presidente Roberto Fico.