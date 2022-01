Vaccini, l'obbligatorietà per over 50 non ha spaventato. Solo il 15% ha ceduto

Vaccini, solo uno su sei ha ottenuto il Green Pass rafforzato

La variante omicron in Italia sembra aver rallentato il suo livello di contagiosità. I dati provenienti dagli ospedali per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive sono in lento ma costante abbassamento e l'Oms ipotizza la fine della pandemia da Coronavirus in Europa. Ma ad incidere sui numeri - si legge sul Fatto Quotidiano - non è stato l'obbligo deciso dal governo di vaccinare tutti gli over 50. Negli ultimi sette giorni, considerando da lunedì a domenica scorsa, le vaccinazioni hanno superato quota 3,8 milioni. Potrebbero sembrare numeri quasi da record. Ma dietro si cela un mezzo flop. Perché a spingere le somministrazioni sono le terze dosi, che costituiscono l’82,28% delle somministrazioni totale. Mentre le prime dosi per gli over 50 procedono decisamente a rilento.

Sono trascorsi - prosegue il Fatto - quindici giorni dall’introduzione della norma, ma fino ad ora quelli che si sono recati in un hub per ricevere la prima dose sono stati solo 339 mila. Significa che nemmeno l’obbligo di Green Pass rafforzato, a partire dal 15 febbraio, per poter accedere ai luoghi di lavoro (la disposizione vale sia per i lavoratori del pubblico e sia per quelli del settore privato, oltre che per i liberi professionisti) ha ancora convinto i più recalcitranti. Secondo il report del commissario all’emergenza Figliuolo, quando è entrato in vigore l’obbligo, non erano ancora vaccinati 2,16 milioni di over 50. Al 23 gennaio erano scesi a 1,826 milioni. Il che vuol dire che fino a questo momento la vaccinazione ha raggiunto solo il 15% del totale della platea.

