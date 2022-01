Fegato, come disintossicarlo? Alcuni alimenti sono più utili di altri per depurare questo organo basilare per il funzionamento dell'organismo

Il fegato grasso o steatosi e un disturbo che solitamente non porta sintomi gravi ma può comunque aumentare il rischio per alcune patologie. Se l'organo è troppo carico di grassi è possibile incorrere in problemi come la steatopatite o cirrosi epatica. Un eccesso di colesterolo poi può ridurre la funzionalità del sistema cardiovascolare e aumentare di conseguenza il rischio di infarto e ictus. A tal proposito, ecco quante calorie assumere ogni giorno per evitarli. Fegato, come disintossicarlo? La prima cosa da fare è seguire una dieta sana e bilanciata, incentrandola su tre particolari alimenti. Prima di cambiare dieta, però, si consiglia sempre di consultare un medico, nutrizionista o dietologo per avere consigli ad hoc in base alle proprie specifiche esigenze.

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici

Uno degli alimenti più utili per depurare il fegato è la mela, che contiene molte fibre solubili come la pectina che aiutano a ridurre i livelli di colesterlo nel sangue. Le fibra insolubili, invece, aiutano il funzionamento dell'apparato digerente. Le mele sono poi ricche di vitamine, polifenoli e flavonoli come quercitina, miricetina, kempferolo e catechine che contribuiscono a migliorare la salute dell'organismo in generale.

Il secondo alimento amico del fegato sono i carciofi. Questo ortaggio grazie a cinerina, sesquiterpeni lattonici e fibre vegetali aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue e nell'organo deputato a depurare il corpo. I carciofi hanno poi elevate concentrazioni di potassio per la salute del cuore e di rame e ferro che aiutano la produzione di globuli rossi.

Il terzo e ultimo alimento magico per il fegato è il tè verde. Questa bevanda infatti contiene l’epigallocatechina gallato che contrasta l’accumulo di colesterolo nel sangue e nel fegato.

Leggi anche:

Diabete, quale pasta mangiare? Ecco la migliore fra tutte

Proteggere il fegato dall'alcol e grassi? Ecco la vitamina rigenerante

Dieta per i polmoni: cosa mangiare per averli puliti e sani

Tumore alla prostata: il rischio cala con comuni farmaci anticolesterolo