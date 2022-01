Proteggere il fegato dall'alcol e grassi? Ecco la vitamina rigenerante

Proteggere il fegato dall'alcol: una dieta incentrata sulla vitamina A può aiutare l'organo a depurare il corpo dalle tossine

Il fegato è un organo essenziale per il benessere dell'organismo in quanto è deputato a ripularlo dalle scorie e dalle sostanze tossiche. Non solo, il fegato è coinvolto anche nel processo digestivo in quanto produce la pile per assimilare i lipidi e produce ormoni utili al corpo. Stressarlo con troppo alcol o cibi grassi può provocare malattie molto serie quindi la prevenzione anche attraverso una corretta alimentazione è fondamentale per far sì che funzioni al meglio.

L'alcol e una dieta ricca di grassi possono danneggiare seriamente il fegato provocando patologie come la riccosi epatica. Senza il suo poter depurativo l'intero organismo rischia il collasso. E' la vitamina A ad alimentare la produzione di collagene e reticola che il fegato utilizza per riparare le lesioni. Quest'ultima si trova soprattutto in cibi che contengono grassi, in quanto liposolubile, ovvero latte e burro. Per evitare di assumerne troppi però si può ricorrere ad alimenti vegetali che contengono le sostanze necessarie alla formazione della vitamina A come carote, frutta dal colore arancione (pesche, arance, mandarini, etc.) e verdure a foglia verde.

Vi ricordiamo però che prima di modificare la propria alimentazione, dato che ogni organismo ha esigenze particolari, è sempre consigliabile prima chiedere il parere di un esperto. Nutrizionisti, medici e dietologi vi forniranno tutte le indicazioni necessarie per mantenere il fegato in salute.