Super Green Pass senza scadenza con la terza dose. Governo, mossa a sorpresa

La variante omicron in Italia avanza ma i ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva non stanno registrando aumenti significativi, il dato sui contagi giornalieri resta elevato, così il numero dei morti ma la curva piano piano decresce. Per questo il governo - si legge sul Fatto Quotidiano - sta studiando una mossa a sorpresa, togliere la data di scadenza per il Super Green Pass a chi ha fatto la terza dose di vaccino. È una delle ipotesi che si rincorrono negli ambienti governativi da ieri. Dal 1° febbraio infatti, il qr code scaricabile da chi ha fatto la dose booster del vaccino anti Covid in teoria dovrebbe restere in vigore per 6 mesi. Fino a qualche settimana fa il termine era ai 9 mesi, poi si è deciso di accorciare i termini. Qualcuno tuttavia ha iniziato a porre una questione meramente matematica.

L’Italia - prosegue il Fatto - ha cominciato le terze dosi a ottobre e al momento non ne è prevista una quarta. Motivo per il quale a marzo molti Green Pass potrebbero non essere più validi. Non solo. Il tema è all’ordine già del giorno per quanto riguarda i turisti stranieri in visita nel nostro Paese, visto che in diversi stati esteri il terzo richiamo è stato fatto a settembre o addirittura ad agosto. Ma se non è prevista la somministrazione una quarta dose, perché indicare un termine di scadenza per la terza? Ieri un indizio utile in questa direzione è arrivato dall ’Organizzazione mondiale della sanità. Per il direttore di Oms Europa, Hans Kluge, infatti, "è plausibile che con Omicron l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia".

