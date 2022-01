Morte Liliana, "per tutti sono stato io ma la verità è vicina". Sfogo Visintin

Morte Liliana, la certezza del marito: "Presto la risoluzione del caso"

L'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich prosegue, ma ancora non ci sono stati elementi tali da far credere che la risoluzione del caso per la donna di 63 anni trovata morta in un bosco a Trieste sia vicina. Intanto ieri si sono svolti i funerali e gli occhi di tutti - si legge sul Messaggero - erano rivolti sul marito della vittima. "Non auguro a nessuno - spiega Visintin - di andare al funerale della persona amata da principale sospettato". Il marito di Lilly è stato tra i primi, ieri mattina, ad arrivare al funerale della moglie. Sulla bara ha posato un cappello rosso, una maglietta, che la donna indossava per andare in bicicletta. Poi i sassi raccolti da Liliana durante le escursioni e alcune foto, perché amici e parenti potessero portarli via e ricordarla. Nella cappella del cimitero di Sant'Anna, al funerale di Lilly, la presenza di Visintin però risulta quasi ingombrante e lui lo sa.

Perché - prosegue il Messaggero - da quando la sua compagna di una vita è scomparsa ha fornito versioni contrastanti e un altro uomo che, segretamente, frequentava sua moglie ha detto che Liliana viveva in uno stato di sudditanza, che il matrimonio era tutt'altro che idilliaco, anzi, lei manteneva il marito ma era decisa a lasciarlo. Ma l'ottantaduenne, che da quando la donna è scomparsa ha occupato la scena, ieri era assente. L'ha invece occupata Visintin: «La verità verrà fuori. Mi hanno detto che sono molto vicini». Ieri il fratello della vittima e Visintin si sono ignorati, ma le parole del marito di Lilly sono chiare: "Ho visto la gente dentro, al funerale, e non ti danno neanche la mano. Tante persone si sono rivolte contro di me, mi sono sentito infangato".

