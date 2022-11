Fincantieri approva il bilancio dei 9 mesi: ricavi in crescita del 17%

Fincantieri approva il bilancio dei 9 mesi: ricavi su del 17%

Il cda di Fincantieri ha approvato il bilancio dei primi nove mesi. I Ricavi e proventi escluse le attività passanti dei primi nove mesi del 2022 pari ad euro 5.315 milioni registrano un incremento del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Tali risultati confermano il positivo andamento di tutti i settori in cui opera il Gruppo: Shipbuilding +9,1%, Offshore e navi speciali +86,4%, Sistemi, Componenti e Servizi +25,5%. Al lordo dei consolidamenti, Shipbuilding contribuisce per il 72% (76% nei 9M 2021), Offshore e Navi speciali per il 9% (6% nei 9M 2021) e Sistemi, Componenti e Servizi per il 19% (18% nei 9M 2021) sul totale dei ricavi e proventi di Gruppo. Al 30 settembre 2022, i ricavi generati dal Gruppo con clienti esteri risultano essere pari all’87%, in linea rispetto ai 9M 2021.

L’EBITDA del Gruppo al 30 settembre 2022 è pari a euro 172 milioni (euro 330 milioni al 30 settembre 2021), con un EBITDA margin che passa dal 7,3% al 3,2%, e sconta in particolare la flessione della marginalità del settore Infrastrutture, a seguito di un’analisi aggiornata dei rischi e dei costi effettuata dal nuovo management nel corso della prima parte dell’anno. Il settore Shipbuilding è influenzato negativamente dalla svalutazione dei lavori in corso (in base al principio IFRS9), effettuata nel primo semestre 2022 per riflettere il rischio controparte di un armatore cruise. Sui risultati del periodo pesano inoltre l’incremento dei prezzi delle materie prime, in particolare dell’acciaio, e gli effetti sul mercato del lavoro e nella catena di approvvigionamento statunitense emersi a causa delle spinte inflazionistiche. Questi sono stati solo in parte compensati dagli efficientamenti dei processi gestionali realizzati in Italia, frutto anche degli investimenti effettuati negli ultimi anni.

A margine della riunione del Consiglio Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri ha commentato: “Il terzo trimestre ha visto i primi chiari segnali di ripartenza degli ordinativi cruise, con una richiesta di navi equipaggiate con le tecnologie all’avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione. Ha inoltre visto l’ingresso di nuovi operatori nel settore delle navi extra lusso, a conferma della ripresa del mercato crocieristico, prima di quanto inizialmente previsto. Anche il settore militare e delle navi offshore mostra un trend molto interessante sia nel breve che nel medio lungo termine. L’andamento economico risente ancora degli effetti già scontati nel primo semestre oltre al protrarsi dell’incertezza macro-economica e geopolitica e delle spinte inflazionistiche.”

Folgiero ha poi concluso: “Stiamo già tracciando una nuova rotta e ci stiamo impegnando con forte spirito imprenditoriale e coraggio manageriale nel raggiungere nuovi obiettivi grazie alle nostre caratteristiche distintive legate alle competenze storiche combinate con una forte capacità e credibilità nell’innovazione. Forti della nostra leadership nei core business in cui operiamo, capaci di trainare una delle catene di fornitura più importanti del Paese e con un ruolo proattivo nella transizione digitale e verde, Fincantieri mira a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nell’industria internazionale della navalmeccanica.”