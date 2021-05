Fincantieri, nuova fregata US Navy. Borsa vede rosa su tutta la fornitura Usa

Fincantieri strappa una nuova commessa da 555 milioni di dollari negli Stati Uniti e gli investitori corrono a comprare i titoli del colosso italiano della cantieristica. Le azioni del gruppo guidato da Giuseppe Bono in tarda mattinata guadagnano infatti oltre il 2% a 0,69 euro. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato che la US Navy eserciterà l`opzione per la costruzione della seconda fregata lanciamissili della classe Constellation relativa al programma FFg(X) assegnato a Fincantieri nel 2020, con un contratto che prevedeva l'opzione per nove ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l'addestramento degli equipaggi, del valore complessivo per Fincantieri di circa 5,5 miliardi di dollari.

"Si tratta di una notizia positiva per Fincantieri ma attesa (il management aveva indicato in passato di attendersi l`esercizio da parte della US Navy di almeno un`opzione per anno con l`ordine della seconda nave del programma atteso nel secondo trimestre 2021). Continuiamo a ritenere il programma molto importante per Fincantieri in quanto: rafforza il rapporto con la US Navy, con cui il gruppo sta anche sviluppando il programma Littoral Combat Ships garantendo la piena occupazione del cantiere di Fincantieri Marinette Marine in Wisconsin; migliora il posizionamento competitivo nel segmento militare di Fincantieri a livello globale (per la prima volta e' stata selezionata come prime contractor dalla US Navy)", commentano gli analisti di Equita Sim.

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione add e il prezzo obiettivo a 0,82 euro e valuta positivamente la notizia dagli Usa, che "aumenta ed estende ulteriormente la visibilità sui ricavi del gruppo, offrendo, allo stesso tempo, un forte sostegno alla redditività grazie ai solidi margini (che stimiamo a doppia cifra percentuale) del business Navale".

Oltre all'esercizio dell'opzione per la seconda fregata e al "probabile esercizio delle rimanenti", gli analisti ritengono che "il ruolo di primo contractor di Fincantieri nell'ambito dello US Constellation Class Frigates Program spianerà la strada per ulteriori contratti nel Navale sia negli Usa, sia in altri Paesi. Questo dovrebbe consentire a Fincantieri di diversificare ulteriormente la sua base clienti nel segmento Navale, il cui peso sui ricavi di gruppo dovrebbe progressivamente aumentare".