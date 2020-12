Fincantieri, rumor: il gigante Ue dei mari non si fa.Ko in Borsa.Ozione rinvio

Il nuovo rinvio da ottobre a dicembre del closing sull’acquisto di Chantiers de l`Atlantique da parte di Fincantieri, in attesa della luce verde dell’Antitrust europeo, non lascia presagire niente di buono sul deal che nel 2017 il presidente Emmanuel Macron ha battezzato come “il gigante europeo dei mari”. Tanto che circolano indiscrezioni sul possibile stop all'operazione a causa dei dubbi sia della Commissione Europea che della commissione affari economici del Senato francese. Così in Borsa Fincantieri perde oltre il 3,4% a 0,62 euro. Da una parte, Bruxelles dopo aver espresso preoccupazioni ha sospeso la sua indagine sia per l'emergenza Covid-19 sia per le difficoltà di valutare l'impatto dell'operazione sulla concorrenza nel mercato unico in questo contesto.





Dall'altra la commissione Affari economici del Senato francese ha espresso preoccupazione paventando il rischio per l'occupazione dei cantieri francesi e il rischio di trasferimento di know-how alla Cina alla luce dalla joint venture tra Fincantieri e Cina State Shipbuilding Corporation. L'esito dell'operazione rimane ancora incerto così come le tempistiche sulla decisione definitiva. Gli analisti di Equita Sim (sul titolo ribadiscono il rating hold e target price a 0,57 euro) sottolineano come l'esito dell’operazione "rimanga ancora incerto cosi' come le tempistiche sulla decisione definitiva”.

Da segnalare che Fincantieri e il Governo francese hanno recentemente deciso di estendere la validità dell'accordo fino a fine 2020, anche se gli esperti non escludono possibili ulteriori estensioni. Secondo Equita, tuttavia, "i dubbi del Senato francese sono mitigati dalla presenza del Governo francese nell'azionariato di Chantiers de l'Atlantique (50% di cui 1% dato in prestito a Fincantieri) ed è ragionevole che la Commissione europea possa almeno in parte rivedere le indicazioni date sul deal in considerazione del difficile momento del settore crocieristico per effetto del Covid-19". Hold confermato anche da parte di Kepler Cheuvreux.

L'operazione, spiegano gli analisti, "e' inclusa nel nostro prezzo obiettivo a 0,54 euro. Ad ogni modo, il mercato sta già assegnando una bassa probabilita' al completamento del deal, secondo noi", e "il focus del mercato attualmente e' sulle prospettive di normalizzazione del business crocieristico".