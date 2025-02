Fisco, l'annuncio di Leo: in agenda c'è il taglio dell'Irpef fino a quota 60mila €

Fisco, il viceministro Leo svela il piano del governo: grosse novità sull'Irpef

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha svelato il piano del governo per quanto riguarda la riforma del Fisco e ci sono grosse novità. Leo è intervenuto a Telefisco 2025 e ha fatto il punto, spiegando che l’intenzione del governo è quella di venire incontro con un taglio dell’Irpef al ceto medio, "ossia ai soggetti da 28mila a 50mila e se possibile spingersi sino a 60mila euro". Lo scoglio principale, però, - riporta Il Sole 24 Ore - è quello delle risorse e del rispetto delle regole del piano strutturale di bilancio. Bisognerà individuare nelle somme incassate dal contrasto all’evasione in coordinamento con l’Agenzia e la Ragioneria "la parte che è un recupero strutturale e che può essere messa a servizio della riduzione delle aliquote per il ceto medio".

Per questo, ha aggiunto il viceministro, l’altra leva è rappresentata dagli incrementi occupazionali che "genererà anche flussi finanziari e flussi di imposte importanti". Al centro delle priorità - prosegue Il Sole - c’è il completamento della delega fiscale. In lavorazione c’è il decreto correttivo su cui Leo ha anticipato tre fronti di intervento: il primo sullo Statuto del contribuente per ampliare l’ambito di applicazione dell’autotutela obbligatoria; il secondo riguarda il reato di contrabbando su cui dopo il riconoscimento dell’Iva come diritto di confine è allo studio l’aumento della soglia "molto bassa di 10mila euro"; il terzo intervento sarà sul contenzioso per ampliare l’applicazione temporale della conciliazione giudiziale in Cassazione, sempre risorse permettendo.