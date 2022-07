Fisco, via libera all'algoritmo contro l'evasione: ecco come funziona

Fisco, arriva l'algoritmo per sconfiggere l'evasione: tutto quello che devi sapere

I furbetti del Fisco hanno le ore contate. Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha firmato l'approvazione del decreto che metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrare un algoritmo anti evasione fiscale. Uno degi nuovi strumenti a portata del Fisco per combattere evasori e illeciti.

Il testo decreto verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Come spiegano gli esperti de Laleggepertutti.it riportati dall'agenzia di stampa Adnkronos "servirà anche per l’attuazione della delega fiscale in merito all’interoperabilità delle banche dati. Con le novità introdotte sarà possibile passare dai dati anonimi della prima fase, alle liste indicanti i nomi dei contribuenti a rischio evasione, da stimolare nell’adesione dei loro doveri o, nei casi più gravi, da sottoporre a un vero e proprio controllo fiscale".

Fisco, algoritmo anti-evasione al via: ecco come funziona