Folgiero: "Lo spazio marino vale complessivamente 400 miliardi di business"

Folgiero: "Lo spazio marino vale 400 miliardi"

Vogliamo aprire "un tavolo permanente di discussione con tutti gli attori di questo nuovo dominio" della subacquea. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine dell'evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. "Oggi parliamo dagli aspetti specifici dei cavi e delle attivita' Oil and Gas, passando per la grande storia dei sommergibili. Un percorso che ci consente di disegnare la traiettoria di crescita e sviluppo su questo nuovo dominio", ha aggiunto Folgiero, sottolineando la "voglia di occupare un dominio nuovo in maniera sistemica, progettando le filiere, lo sviluppo dei prodotti, stimolando l'innovazione e andando a unire i fabbisogni tecnici e tecnologici, sia dalla parte militare sia dalla parte civile". Occupare lo spazio marino vuol dire "mettersi in un incrocio dove passeranno complessivamente 400 miliardi di business" ha concluso Folgiero, spiegando che "c'e' un tema enorme di sicurezza per la parte elettrica, di comunicazione, di energia e per il sea mining per le terre rare".