Folletto cerca 3 mila nuovi venditori, al via la campagna di recruitment

Folletto, al via la campagna di recruitment per assumere 3 mila nuovi venditori

“Cerchiamo te. Nessun’altra esperienza richiesta”. Un messaggio chiaro e diretto quello lanciato da Vorwerk Folletto che è alla ricerca di 3.000 nuovi incaricati in tutta Italia a cui offrire l’opportunità di entrare da subito in un team attivo sul territorio per approcciare il mondo della vendita diretta prima da promotore e, successivamente, per diventare un vero e proprio agente di vendita.

È l’azienda infatti a fornire tutti gli strumenti necessari per costruire la professione e trasformare ognuno in un vero consulente di igiene domestica: ogni futuro venditore, infatti, viene affiancato da un Capo Vendita per aiutare a imparare il mestiere, iniziare a guadagnare da subito e raggiungere gli obiettivi di vendita che si traducono in incentivi aziendali.

La forza vendita Folletto in Italia oggi è composta da circa 2.800 venditori sparsi su tutto il territorio nazionale che lo scorso anno hanno generato il 50% del fatturato globale di Folletto: una presenza vitale per Vorwerk sia per lo sviluppo del business che per poter soddisfare una domanda sempre viva da parte dei consumatori di conoscere da vicino, grazie alla guida di veri esperti di igiene domestica, un prodotto che nel nostro Paese da 85 anni è al fianco di generazioni di clienti.

A supportare il processo di recruitment arriva ora una campagna pubblicitaria - lanciata sui canali web e social, affissioni e radio - incentrata su alcuni aspetti della personalità dei potenziali Agenti Folletto: la determinazione e l’amore per l’avventura dei protagonisti – un ninja e un’esploratrice – trasportati in un ambiente urbano.

“Il messaggio è chiaro: in un mondo dove è sempre richiesta esperienza e particolari titoli di studio, anche all’inizio di un percorso lavorativo, le abilità e le predisposizioni del singolo individuo sono ciò che più conta per diventare Agente Folletto”, ha rimarcato Adrian Graf, Direttore Marketing Folletto. “Tutti i nuovi entrati accedono ad un percorso formativo gratuito di cinque mesi per sviluppare appieno la propria professionalità, guidato dai migliori esperti della vendita diretta in Italia e che, grazie all'affiancamento sul campo, li guiderà nel loro viaggio da promotore e ad agente di vendita Folletto”.





Una professione, quella di incaricato alla vendita, basata esclusivamente sul merito e a cui negli ultimi anni si stanno approcciando sempre più giovani. I guadagni dipendono unicamente dagli obiettivi che si raggiungono, non da età o esperienze precedenti: a fare la differenza sono l’impegno e le skills che ciascuno può mettere sul campo.

Un settore, quello della vendita diretta, che lo scorso anno tra incaricati occasionali e abituali, agenti e dipendenti, ha impegnato oltre 138.000 persone, fatturando circa 3 miliardi di euro, secondo i dati dell’associazione di categoria Univendita.

Vorwerk è l’azienda numero uno nella vendita diretta in Europa e leader mondiale nel settore della vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità grazie ai due brand iconici come il sistema di pulizia Folletto e il robot da cucina Bimby®. Il Gruppo tedesco ha alle spalle 140 anni di attività e nel 2023 ha generato un fatturato totale di 3.2 miliardi di euro.

Dopo i primi 100 giorni di lavoro sul campo i promotori possono iniziare a frequentare il corso per diventare agenti di commercio, erogato dalla stessa Vorwerk come Ente di Formazione riconosciuto dalla Regione Lombardia. La Folletto Academy, rappresenta un momento privilegiato per ogni promotore che ha già sperimentato un periodo di vendita sul campo affiancato da un tutor, e che completa in aula il suo iter per conseguire la qualifica professionale di agente di commercio riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

Il passo successivo, per chi vuole crescere ulteriormente, è diventare Capo Vendita e gestire un proprio team di venditori, anche in questo caso grazie a un percorso di formazione gratuito.

Grazie a Folletto, chi è alla ricerca di una prima o una nuova occupazione, potrà fare tesoro delle proprie capacità e potenziare alcune delle competenze oggi più richieste nel mondo del lavoro: imprenditorialità, intelligenza emotiva, collaborazione, orientamento al servizio, negoziazione, resilienza e assertività.