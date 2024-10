Fondazione Crt, due nuovi indagati per il patto occulto: perquisiti Canavesio e Di Mascio

Fondazione Crt, a Torino due nuovi indagati per il patto occulto

Due nuovi nomi si aggiungono alla lista di indagati per il presunto “patto occulto” nella Fondazione Crt. Questa mattina, primo ottobre, la Guardia di Finanza ha eseguito nuove perquisizioni: sono finiti sotto accusa Davide Canavesio, attuale presidente delle OGR ed ex membro del CDA della Fondazione (dimessosi da questo ruolo il 7 agosto scorso), e Anna Maria Di Mascio, ex sindaco delle OGR e membro del CDA dell'ente di via XX Settembre.

L'accusa, formulata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai sostituti Lisa Bergamasco e Paolo Del Grosso, è di "interferenza illecita sull'assemblea": in sostanza, aver cercato di condizionare le decisioni della Fondazione attraverso accordi segreti.

Nel primo decreto di perquisizione, risalente al 4 giugno quando emersero i primi indagati, si spiegava che sarebbe emersa "l'esistenza di un patto di consultazione e di pre-adesione al gruppo consiliare 'La Fondazione di Domani' nel CDI CRT e sottoposto a coloro che ricoprono e ricopriranno il ruolo di componenti del Consiglio d'Indirizzo".