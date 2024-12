Fondazione Vittorio Occorsio a New York con RFK Human Rights: la quinta edizione del progetto “La Giustizia Adotta la Scuola”

Si terrà il 10 dicembre 2024, presso la Conference Room della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi a New York (12 E 96th St), la quinta edizione del progetto “La Giustizia Adotta la Scuola” per l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa, nata per promuovere l’educazione alla giustizia e ai diritti umani, vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo educativo e sociale.

Tra gli interventi previsti, spiccano Michael Cascianelli, preside della Scuola d’Italia a New York, Vittorio Occorsio, cofondatore di FVO, Federico Moro, segretario generale di RFK Human Rights Italia, Jasmin Petti, general manager di FVO, e Beatrice Innocenti, docente referente della scuola.

Un appuntamento che conferma il ruolo della Scuola d’Italia come ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, sottolineando l’importanza di un’educazione basata su valori di giustizia e rispetto dei diritti umani.

Una piattaforma di dialogo internazionale

Il progetto, organizzato in collaborazione con la RFK Human Rights Foundation da Fondazione Vittorio Occorsio (FVO), rappresenta un’occasione unica per riflettere sul ruolo delle scuole nella costruzione di una società più equa.

Con un focus sull’insegnamento dei diritti umani e della giustizia sociale, l’evento si inserisce in un quadro educativo innovativo che unisce l’impegno delle istituzioni italiane con il dinamismo delle organizzazioni internazionali.

Che cos’è la Fondazione Vittorio Occorsio

La Fondazione Vittorio Occorsio (FVO) è un'organizzazione dedicata alla memoria del magistrato Vittorio Occorsio, assassinato nel 1976, e al suo impegno nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo. La Fondazione promuove iniziative volte a diffondere i valori della giustizia, della legalità e dei diritti umani attraverso progetti educativi, culturali e sociali. Tra le sue attività principali spiccano eventi e programmi scolastici che incoraggiano il dialogo e la consapevolezza civica, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni a costruire una società più equa e solidale.