Fondo sovrano, giorno nazionale e licei. Made in Italy, i pilastri del ddl

Made in Italy, dal fondo sovrano ai licei. Il ministro Urso: "Svolta per il Paese"

"La legge quadro sul Made in Italy è un punto svolta per questo Paese che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza. Il Made in Italy è un marchio di qualità del prodotto italiano".

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Pa elencando tra i pilastri del ddl: l'istituzione dei licei Made in Italy che sarà "possibile aprire a partire dall'anno scolastico 2024/25, uno in ogni distretto industriale italiano", ha assicurato.

Si affronteranno quindi "il tema delle competenze e della formazione", prevista l'istituzione "del fondo sovrano per le filiere del Made in Italy per sostenere le imprese fin dall'approvvigionamento delle materie prime", oltre alla "sburocratizzazione e semplificazione per l'utilizzo delle materie prime che abbiamo in questo paese", prevista anche la creazione della "giornata del Made in Italy, la giornata dell' orgoglio del prodotto, dell'imprese, della cultura e del modello italiano nel mondo".