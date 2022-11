Ford deve richiamare 634mila veicoli: possibili incendi dagli iniettori

Ford richiama 634mila veicoli

Ford sta richiamando 634.000 veicoli sportivi (SUV) in tutto il mondo per il rischio di incendio dovuto a possibili iniettori di carburante rotti e solleciterà i proprietari a far ispezionare le loro auto. La seconda casa automobilistica americana per vendite ha affermato che il richiamo riguarda i SUV Bronco Sport ed Escape degli anni modelli 2020-2023 con motori a 3 cilindri da 1,5 litri, inclusi molti richiamati anche ad aprile perché un alloggiamento del separatore d’olio potrebbe rompersi e sviluppare una perdita che potrebbe causare un incendio del motore.