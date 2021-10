Francia, muore Bernard Tapie. Fu patron dell'Adidas e Olympique Marsiglia

E' morto in Francia, a 78 anni, l'imprenditore e uomo politico Bernard Tapie. Lo hanno comunicato i suoi familiari affidando un comunicato all'emittente francese BMFTV. Colui che fu proprietario e presidente dell'Olympique Marsiglia ha chiesto di essere inumato nella città mediterranea, che considerava la "città del cuore". Tapie era malato da tempo di cancro tanto da non poter partecipare, lo scorso maggio, alle udienze del processo in cui era accusato di truffa nel caso Credit Lyonnais.

Imprenditore partito dal nulla, proprietario di Adidas e dell'Olympique Marsiglia, deputato del dipartimento Bouches-du-Rhone, eurodeputato, proprietario di giornali ma anche protagonista televisivo, cantante e attore, Tapie ha avuto molte vite ed e' stato coinvolto in diversi scandali giudiziari, passando anche alcuni mesi in carcere dopo essere stato condannato per corruzione, frode fiscale e corruzione di testimoni. Secondo quanto riporta la stampa francese, partito dal nulla, nel 2016 aveva una fortuna stimata in 150 milioni di euro.