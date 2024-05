G7 sull'Energia, elogi all'Italia. "Contenuti importantissimi, svolta storica"

G7 sull'Energia, Italia in prima linea. Il metodo Fratin promosso a livello internazionale

Il G7 sull'energia organizzato dall'Italia che si è svolto a Torino non è passato inosservato a livello internazionale. L’incontro si è concluso con un accordo storico per l’eliminazione graduale del carbone entro il 2035 e con l’impegno a investire 600 miliardi di dollari all’anno a sostegno delle energie rinnovabili. Il G7 - sostiene The Debrief, un autorevole sito Usa specializzato in rinnovabili - sottolinea l'importanza della cooperazione Nord-Sud sui finanziamenti per il clima.

Sullo sfondo, l'Italia cerca un coordinamento tra il Piano Mattei per l'Africa e i progetti del G7 su energia verde e finanza sostenibile. Per gli esperti di clima e di rinnovabili in quel documento ci sono contenuti importantissimi e si può davvero parlare di accordo storico.

Il comunicato finale dell'incontro comprende una sezione che sottolinea l'importanza dell'energia nucleare come mezzo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. In particolare, il comunicato fa riferimento all’impegno del G7 a sostenere gli sforzi multilaterali per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento nucleare, citando direttamente lo sviluppo di reattori modulari avanzati e di piccole dimensioni, come i microreattori".

Pichetto Fratin ha anche annunciato: "Per la prima volta nella storia del G7 si è sollevata la questione acqua, ci siamo posti il problema noi come paesi ricchi, anche molto ricchi di acqua, ma questo diventa un impegno per quanto riguarda i nostri territori, con l'utilizzo delle migliori tecnologie per essere razionali, e questo per l'Italia diventa molto importante, perché siamo il Paese che usa più acqua in Europa".