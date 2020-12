Ga Telesis Engine e Atitech insieme per sviluppare servizi di base per aerei

Accordo di cooperazione tra la finlandese GA Telesis Engine Services OY (“Gates”) e Atitech, azienda napoletana di servizi di base e manutenzione per aeromobili. Entrambe con una consolidata esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, le due aziende uniscono le loro forze allo scopo di fornire ai clienti di Atitech soluzioni globali ‘turn-key’ per attività al di fuori dell’ambito della sua capability come le revisioni dei motori. I primi due motori aeronautici, di tipo CFM56-5B, sono stati già spediti a Gates Helsinki per revisione e full performance restoration.

“L’accordo con Gates evidenzia e rafforza maggiormente la capacità di Atitech di fornire servizi altamente integrati e di valore aggiunto ai suoi clienti. Relazioni stabili e di lungo periodo con i propri clienti sono condizioni di vitale importanza nel settore della manutenzione pesante degli aerei”, ha affermato Gianni Lettieri, presidente e amministratore delegato di Atitech (nella foto).

Russ Shelton, president delle ‘Engine Strategies’ di GA Telesis, ha a sua volta affermato che “Atitech è un nuovo tipo di cliente per Gates benchè GA Telesis abbia già supportato in passato altre airframe MRO con parti, riparazioni di parti, e altre attività. Gates si è distinta perchè sempre alla ricerca di nuovi modi per soddisfare operatori e lessors con soluzioni innovative e la cooperazione con Atitech dimostrerà che l’unione di due MRO contribiusce a portare maggiori benefici al cliente finale”.

“Atitech è la MRO ideale per sviluppare una partnership fruttuosa e di lunga durata, con la possibilità di sviluppare alter forme di cooperazione come lo smantellamento degli aerei ormai da pensionare, la vernicautra degli aerei e tutte le attività che si rendono necessarie quando, alla fine di un noleggio, un aereo passa da un operatore all’altro”, ha infine aggiunto Mauro Francazi, direttore Business Development di GA Telesis.