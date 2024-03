Gamestop, il titolo crolla in Borsa. Gli analisti: "Fallimento entro 5 anni"

Game over per GameStop? Per gli analisti chiuderà entro 5 anni

GameStop verso il fallimento? Il negozio per eccellenza di rivendita di videogiochi, estrema fonte di felicità per intere generazioni, potrebbe essere arrivato al “game over”. Nel giro di un anno, il titolo in Borsa è crollato perdendo oltre il 40% del valore.

E secondo gli analisti della banca d’affari WedBush, Michael Pachter e Nick McKay, non rimane tanto tempo alla società, “forse cinque anni”. Nonostante la società sia ricca di liquidità, i conti trimestrali mostrano un forte calo delle vendite nel periodo festivo con una settimana in più e tendenze del settore modestamente positive.

Ma il vero problema di GameStop, per gli analisti, è il business model, ormai sopraffatto dall’enorme successo degli e-commerce. In realtà, infatti, leggendo bene i conti, GameStop ha riportato il suo primo utile annuale dopo anni, grazie a misure di contenimento dei costi come la chiusura di punti vendita e i licenziamenti.

Tuttavia, i calcoli degli esperti sostengono che non sarà possibile continuare a tagliare le spese abbastanza rapidamente da contrastare la diminuzione delle entrate, che continua a essere significativa. Nel quarto trimestre, l'utile per azione si è attestato a 22 centesimi, al di sotto delle stime di Wall Street, che prevedevano un EPS di almeno 28 centesimi.