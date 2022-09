Gas, Cingolani: 90% di stoccaggi per l'inverno. Eni: indipendenza nel 2025

Gas, Descalzi sul prossimo futuro: "Abbiamo bisogno di rigassificatori"

Roberto Cingolani prova a rassicurare gli italiani sulla crisi energetica, il ministro annuncia il raggiungimento del 90% degli stoccaggi di gas, quantità sufficiente per affrontare l'inverno qualunque cosa decida di fare la Russia. "Tale risultato - spiega il ministro della transizione ecologica - ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime settimane, volto a raggiungere il 92-93% di riempimento degli stoccaggi. Un traguardo reso possibile dall'intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera".

Se Cingolani affronta il tema del breve periodo, tocca a Descalzi (ad di Eni) fare il punto sulla situazione complessiva delle forniture di gas per l'Italia. "L’Algeria - spiega Descalzi in un'intervista all'Italian Energy Summit - ha più che raddoppiato il suo contributo di gas naturale venduto all’Italia e nei prossimi anni rimpiazzerà gran parte del gas russo. Nel giro di due anni e mezzo, nell’inverno 2024-25 arriveremo ad esser completamente indipendenti dalla Russia. Ma per questo, visto che è impossibile costruire gasdotti, servono rigassificatori". Quelli italiani prima della crisi erano occupati sotto il 50%, ma "ora sono completamente pieni".