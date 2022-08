Gas, Francia-Spagna insieme per un nuovo gasdotto: MidCat passerà dall'Italia

Gas, Germania a rischio recessione: Scholz e il premier spagnolo Sànchez aprono al nuovo gasdotto MidCat

Fronte comune di Spagna e Germania per far avanzare il progetto MidCat, il gasdotto per trasportare il gas dalla penisola iberica al cuore dell'Europa, che incontra invece le resistenze del presidente francese Emmanuel Macron. Non viene esclusa la connessione attraverso l'Italia. È quanto è emerso da un incontro in Germania tra il premier spagnolo Pedro Sánchez e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il presidente del governo spagnolo ha evidenziato come non vengano rispettati gli obiettivi di interconnessione stabiliti dalla Commissione europea, cosicché la Spagna non sfrutta al massimo la sua capacità di rigassificazione, pari al 30% del totale dell'Ue, per il “collo di bottiglia” rappresentata dalla mancanza di collegamento con il centro dell'Europa.

Sánchez ha evidenziato che l'alternativa al MidCat potrebbe essere un gasdotto che colleghi Spagna e Italia. “Dobbiamo risolvere la situazione, che sia attraverso la Francia o attraverso l'Italia”, ha detto il premier spagnolo rimarcando che la Spagna “risponderà all'appello” dei Paesi che maggiormente subiscono “il ricatto inaccettabile” di Putin.

Pieno appoggio al MidCat anche da parte del cancelliere tedesco, il quale ha sottolineato come questo progetto servirà anche per sfruttare le potenzialità dell'Europa meridionale in materia di idrogeno verde. “È la grande missione: creare una vasta rete elettrica europea, in futuro per l'idrogeno e ora per i gasdotti. Faremo tutto il possibile per portarla a termine”, ha detto Scholz.

Francia, Le Maire: "Valuteremo la richiesta di Spagna e Germania per lo sblocco del gasdotto MidCat"

Il governo francese valuterà la richiesta di sbloccare lo sviluppo del progetto MidCat, il gasdotto per trasportare il gas dalla penisola iberica al resto d'Europa attraverso la Francia. Lo ha fatto sapere il ministro francese dell'Economia e delle finanze Bruno Le Maire. “È una vecchia questione. Ma visto che il premier spagnolo e il cancelliere tedesco, rappresentanti di due Paesi amici della Francia, ci fanno questa richiesta la esamineremo”, ha detto Le Maire a margine dell'incontro del Ref a Parigi.

Il progetto MidCat è rimasto fermo per anni a causa dei suoi costi elevatissimi e dei prezzi finora contenuti delle forniture russe. Perché sia completato mancano 226 chilometri di tubazioni dalla località catalana di Hostalric a quella francese di Barbaira, e la Spagna chiede all'Ue di coprire i costi.