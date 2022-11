Gas, il nuovo piano Ue: price cap, ma solo in casi eccezionali. Ecco quali

Gas, il nuovo piano dell'Ue: "Price cap solo davanti a prezzi esagerati e..."

L’Unione Europea torna sul tetto ai prezzi del gas con una nuova proposta. Questa volta, il “price cap” verrebbe applicato solo in caso di aumenti eccezionali e quando il picco del prezzo sul mercato europeo (Ttf) non corrisponda ad un analogo aumento sul mercato mondiale di riferimento, cioè quello del gas liquefatto. E il suo obiettivo sarebbe quello di evitare "gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento" e agire come uno strumento efficace contro episodi di prezzi del gas straordinariamente elevati.

In sintesi, sarebbe questo il nuovo piano dell’Ue denominato “Schema di meccanismo di correzione del mercato del gas” e presentato dalla Commissione europea agli ambasciatori europei. Non si tratta di una proposta legislativa. Il prezzo di riferimento per far scattare il meccanismo non è indicato nel documento e sarà oggetto di discussione tra i Paesi.

Una cifra precisa, dunque, non c’è. Ma per farsi un’idea, "l'eccezionale aumento dei prezzi evidenziato nel mese di agosto 2022" andrebbe usato come esempio delle circostanze per definire i livelli di prezzo ai quali potrebbe essere attivato un meccanismo di correzione del mercato.

Per ora, la nuova proposta non ha ottenuto i consensi di tutti. I Paesi Ue, infatti, non solo sono divisi sull'opportunità del meccanismo, ma quelli favorevoli hanno anche idee diverse del tipo di tetto da usare. I rappresentanti permanenti discuteranno della proposta - soprattutto del livello di prezzo che farebbe scattare l'applicazione del meccanismo - molto probabilmente domani, venerdì 18 novembre.

Nei giorni scorsi, il vicedirettore generale dell’Energia della Commissione Ue, parlando alla commissione industria dell'Europarlamento, aveva sottolineato che, prima di presentare una vera e propria proposta legislativa, l'esecutivo Ue "vorrebbe vedere un accordo" tra gli Stati. A seconda di come evolverà il dibattito, una proposta legislativa di Bruxelles potrebbe arrivare non prima di mercoledì 23, alla vigilia del Consiglio straordinario sull’Energia.