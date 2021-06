Generali apre book per il suo primo bond sostenibile da 500 milioni

Generali ha aperto i book per collocare il suo primo bond sostenibile Tier 2 da 500 milioni con scadenza nel 2032 e rendimento stimato in area Midwsap più 180 punti base. Il rating atteso per l'obbligazione è Baa3 di Moody's.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti sostenibili (cosi' come definiti dal framework di gruppo) nuovi o in essere. Come bookrunners agiscono Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Santander e UniCredit.